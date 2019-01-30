Elazığ’da eğitime buzlanma nedeniyle ara verildi

Elazığ’da buzlanma nedeniyle öğleden sonra eğitim öğretim ara verildi.
Elazığ’da dün gece kar yağışı hafif etkili oldu. Kar yağışının ardından gece -10’lara kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kentte araç trafiği kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışıldı. Elazığ Belediyesi ekipleri de sabahın erken saatlerinden itibaren buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.Soğuk havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle de kentte öğleden sonra tüm okullarda eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Buzlanma nedeni ile bugün öğleden sonra ilimizde tüm eğitim öğretim kademelerinde eğitime ara verilmiştir" denildi.
Öte yandan, meteorolojide Elazığ’da öğleden sonra kar yağışı beklendiğini, hava sıcaklığının da 3-4 derece daha düşeceğini bildirdi.
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