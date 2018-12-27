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Elazığ'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 18:40 | Son Güncelleme

Kentte kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre kar yağışının 28 Aralık Cuma günü devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın tam gün ara verildiğini ifade eden Kaldırım, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışının devam etmesi, aşırı buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilimiz genelinde yarın eğitime bir gün ara verilmiştir. Sevgili çocuklar, bu güzel manzaraların tadını çıkarın ama sağlığınıza dikkat edin." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, yarın ayrıca il merkezi ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli kamu görevlilerinin de izinli olduklarını belirtti.

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