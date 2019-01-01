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Elazığ'da "emniyet kemeri" takmayan sürücülere ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 04:23 | Son Güncelleme

Elazığ'da trafik denetimi yapan polis ekipleri, 2018'in son 2019'un da ilk trafik cezasını emniyet kemeri takmayan sürücülere kesti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2018 yılının son, 2019 yılının ise ilk trafik cezası emniyet kemerini takmayan sürücülere kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri yeni yılı trafik denetimi yaparak karşıladı.

Kentte 26 noktada 87 personel ile uygulama yapan ekipler, 2018'in son 2019'un ilk cezasını "emniyet kemeri" takmayan sürücülere yazdı.

Öğretmenevi önünde oluşturulan uygulama noktasında araçları durduran polisler, evrak ve alkol kontrolü yaptı.

Yapılan denetimde 2018 yılının son trafik cezası emniyet kemeri takmadan araç kullanan Y.P'ye kesildi.

Denetimlerini sürdüren ekipler, 2019 yılının ilk cezasını da yine emniyet kemeri takmadan araç kullanan E.C.B'ye yazdı.

Her iki sürücüye de 108 lira para cezası verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, yaptığı açıklamada, bütün emniyet personeli olarak görevlerinin başında bulunduklarını belirtti.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda görevi başındaki personele çorba ikramında bulunduklarını anlatan Cangül, şehrin güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını, herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını ifade etti.

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