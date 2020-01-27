Elazığ'da enkaz altından kurtarılanlar deprem anını anlattı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan Çiçek ailesi, deprem anında yaşadıklarını anlattı. Çöken binadan yaralı kurtarılan ve kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam eden aileden 23 yaşındaki Kübra Çiçek, depremin yaşandığı anda babası Selahattin (49), annesi Türkan (42) ve kardeşi Mustafa Emir (12) ile evde olduklarını söyledi. Sarsıntı anında ailece üçüncü kattan aşağı inmeye çalıştıkları esnada binanın çöktüğünü ifade eden Çiçek, "Deprem başladığında kaçmaya başladık. Kardeşim önden çıktı, o sırada elektrikler kesildi. Kardeşim ve ben üçüncü kattan birinci kata düştük. Kardeşimin merdiven basamaklarının bulunduğu yerde, sadece elini gördüm. Benim üzerime merdiven basamakları düşmüştü. Kardeşimi konuşturmaya çalıştım." dedi. Kardeşi ile molozlar arasında sıkıştıklarını anlatan Çiçek, bağırarak birilerinin kendisine yardım etmesini istediğini dile getirdi. Bu esnada babasının ve Afgan uyruklu Abdullah adında birinin kendisine yardıma geldiğini belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Ben hastanedeyken Afganistanlı olan ve enkazdan çıkmamı sağlayan abi buraya geldi. Tekvandocu olduğunu ve kente maç için geldiğini söyledi. Bizim mahallede oturuyormuş, binanın yıkıldığını görünce gelmiş. İlk arkamı döndüğümde onu gördüm, bir de babamla annemi gördüm. Ayaklarımı enkazdan elleriyle kazıyarak çıkardı. Enkazda bir delik görünüyormuş, oradan girmiş. Kardeşimin de ayaklarını enkazdan çıkarmış." - "Devletimizden Allah yüz bin defa razı olsun" Enkazdan eşi ile ufak sıyrıklarla kurtulan baba Selahattin Çiçek ise deprem anında büyük dehşete kapıldıklarını, çocuklarını da yanına alıp merdivenlerden aşağı inmeye çalıştıkları dile getirdi. Merdivenlerden inmeye çalışırken binanın çöktüğünü kaydeden Çiçek, şunları söyledi: "Elektriğin kesilmesi ve uğultunun gelmesiyle hiçbir şey görmeden sanki uçar gibi üçüncü kattan komple aşağı düştük. Ondan sonra toz duman kalkınca baktık hanımla bana bir şey olmamış. Daha sonra sağa sola bakındık, kızım orada merdivenlere sıkışmış, onun hayatta olduğunu gördük, sevindik. Baktık oğlumuz yok, inşallah kurtulmuştur diye dua ettik, iki dakika sonra oğlumun kızımın hemen altında bağırtısını duyduk. 'Baba beni kurtar', molozlar komple yüzünü kapatmış, dimdik duruyor. Ben hemen oğlumun yüzünü açtım, annesi de geldi, üzerindeki molozları aldık."