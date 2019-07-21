HABER

Elazığ'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 02:45 | Son Güncelleme

Bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi İmran Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede ev sahibinin hava almak için dışarı çıktığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanda bulunanları dışarı çıkararak, yangına müdahale etti.

Binanın içine saran dumanlar apartman sakinlerine kısa süreli korku ve panik yaşattı.

İtfaiye ekiplerinin hem bina dışından merdivenle hem de bina içinden uzatılan hortumlarla müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekipler, yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldıGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldı
Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret (2)Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret (2)
Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, görkemli gala konseriyle sona erdiBeylikdüzü Klasik Müzik Günleri, görkemli gala konseriyle sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ yangın

En Çok Okunan Haberler

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

İran görüntüleri yayımladı! İşte o anlar...

İran görüntüleri yayımladı! İşte o anlar...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Uşak’ta ‘Amerikan rüyası’nın sembolü 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Yer: Uşak! 'Amerikan rüyası' ele geçirildi

İlber Ortaylı’dan 30 Ağustos açıklaması

İlber Ortaylı’dan 30 Ağustos açıklaması

Klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Panik anları! Ortalık savaş alanına döndü

Arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Bucak’ta kuyu faciası: Anne ve dayı öldü, oğul son anda kurtuldu

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.