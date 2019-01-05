Elazığ'da evin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Zülfü Metin Canpolat (38), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bozca Sokak'ta oturan Zülfü Metin Canpolat, evinin bulunduğu apartmana girmek isterken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği Canpolat yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kaçtı. Ağır yaralanan Canpolat, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Canpolat, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin kullandığı tahmin edilen otomobili Kültür Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Otomobil incelenmek üzere otoparka çekilirken, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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