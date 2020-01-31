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Elazığ’da evleri zarar gören aile Hatay’daki akrabalarına yerleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Elazığ’da depremde evleri zarar gören Sevinç ailesi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki akrabalarının yanlarına yerleşti.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de evsiz kaldı.

Elazığ’da evleri zarar gören aile Hatay’daki akrabalarına yerleşti

Elazığ’da depremde evleri zarar gören Sevinç ailesi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki akrabalarının yanlarına yerleşti.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de evsiz kaldı. Sevinç ailesi de o ailelerden sadece biri.
Depremde hasar gören evlerini boşaltan aile, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan akrabaların yanına yerleşti. Deprem anını anlatan Dilek Sevinç (42), “Depremde 2 gün dışarıda kaldık. Depremden korkan çocuklarımı alarak Hatay’daki ailemin yanına geldim. 2 gün boyunca çocuklarım depremden korktu. Çocuklarımın eğitimleri yarıda kaldı. Gitmiş oldukları okulda depremden zarar gördüğü için yıkım kararı alındı ve çocuklarımın eğitimi burada tamamlamasını istiyorum” diye konuştu.
Çocuklarının eğitimi Hatay’da tamamlatmak istediğini kaydeden Sevinç, “Çocuklarım tekrardan Elazığ’a gitmek istemiyorlar. Oradaki düzenimizde bozuldu. Ani bir deprem olacak gibi çok korkuyorlar. Kırıkhan kaymakamı ve belediye başkanımız bizleri ziyaret ederek her türlü desteği vereceklerini söyledi. Özellikle çocuklarım psikolog destek alacaklar ve zor durumda kaldığımız için evimizi orada bırakıp geldik” ifadelerini kullandı.

“Dışarı çıkarak bağırmaya başladım”
Tayfur Sevinç ise deprem olduğunda elektriklerin kesildiğini belirterek, “Birden korktuk ve dışarı çıkarak bağırmaya başladım. Çocuklarım ve eşim evin içinde kaldı. Daha sonra hepimiz dışarı çıktık. 2 gün boyunca dışarıda kaldık. Çocuklar eve girmediler. Korkularından dolayı en son Hatay’a geldik. Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimize zarar vermesin” dedi.
12 yaşındaki Hakan Sevinç de, “Deprem esnasında çok korktum. O esnada anneme sarıldım. Korkudan ne yapacağımı bilemedim anneme sarıldım. Bir daha Elazığ’a gitmek istemiyorum. Bizim oradaki evimiz eski ve her yeri çatladı gitsem de o eve artık giremem her an o korku içimde” şeklinde konuştu.

Elazığ’da evleri zarar gören aile Hatay’daki akrabalarına yerleşti

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