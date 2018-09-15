Elazığ'da eylem yapan vatandaş yolu trafiğe kapattı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir vatandaş, evinin bulunduğu mahalleye ulaşımın sağlandığı sokağın yetersiz olduğu ve sürücüler için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle otomobiliyle yolu trafiğe kapattı, aracın üstüne çıkarak eylem yaptı.

Mahalle sakini Mehmet Koçaker, Aksaray ve Yeşiltepe mahallelerine ulaşımın sağlandığı Yazıyolu Sokağı'nın dar olması nedeniyle kazalara sebebiyet verdiğini ileri sürerek, otomobiliyle yolu trafiğe kapattı.

Daha sonra otomobilinin üzerine çıkararak oturma eylemi yapan Koçaker'in yolu kapatması nedeniyle mağdur olan bazı sürücülerin haber vermesinin ardından, olay yerine çok sayıda asayiş ve özel hareket polisi sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de eyleme destek vermesi nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yolda araç konvoyu oluştu.

Koçaker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağın dar olmasının trafik akışını aksattığını ve zaman zaman tehlikeye yol açtığını savundu.

Yolun genişletilmesi için yetkili kurumlara başvuruda bulunduklarını ancak bugüne kadar herhangi bir adım atılmadığını ileri süren Koçaker, "Yazıyolu Sokak'ta defalarca arabamla karşıdan gelen arabayla kör noktalarda kafa kafaya girecek duruma geldim. Bugün belediye otobüsü yine bir araçla kafa kafaya geldi ve neredeyse çarpışıyordu." dedi.