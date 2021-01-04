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  4. Elazığ’da feci kaza: 2 ölü, 3’ü ağır 5 yaralı

Elazığ’da feci kaza: 2 ölü, 3’ü ağır 5 yaralı

04.01.2021 20:07 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi.

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi’nden Zafran Mahallesi’ne seyreden henüz sürücüsü belirlenemeyen 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 23 K 5497 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hazır bekleyen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.

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