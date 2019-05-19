ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında askeri bando eşliğinde "Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşaleler ile askeri bandonun çaldığı marşlar eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" şeklinde sloganlar atarak Kültür Park'tan Valilik Meydanı'na kadar yürüdü.

Askeri bandonun verdiği konser ve çeşitli etkinliklerle devam eden programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Burada düzenlenen programda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, gençlerin yaktıkları meşaleler ve gerçekleştirdikleri yürüyüşle Elazığ'dan dünyaya bir mesaj verdiğini belirtti.

Tüm gençlerin el ele vererek gönüllerinde iman, vicdanlarında adalet ile gelecekte dünyaya huzur getirmek için daha çok çalışacaklarının ve daha güzel yarınlara kavuşacaklarının mesajını dünyaya haykırdıklarını ifade eden Döner, şöyle konuştu: