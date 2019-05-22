Elazığ'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kentteki yapılanmanın deşifresine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda arama yapılan adreslerde para ile çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.



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