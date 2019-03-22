Elazığ’da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2’si asker, 3’ü askeri öğrenci 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY’nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 2’si muvazzaf astsubay, 3’ü askeri öğrenci 5 şahıs belirlendi. Elazığ merkezli Ankara ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.



