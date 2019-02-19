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Elazığ’da FETÖ operasyonu: Komiser ve polis 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 1’i komiser, 11’i komiser yardımcısı olmak üzere 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirdi.Elazığ merkezli Ankara, Antalya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Samsun, Hatay, Yalova, Çanakkale, Aydın, Kütahya ve Malatya’nın da aralarında bulunduğu 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aktif olarak çalışan 1’i komiser, 1’i aktif diğerleri KHK ile ihraç olmuş 11’i komiser yardımcısı ve 2’si aktif olarak çalışan diğerleri KHK ile ihraç polis memurları olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Resmi Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Aleyhine Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespiti ile örgüte üye oldukları belirlenen 17 emniyet personelinin İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlandı.

Elazığ’da FETÖ operasyonu: Komiser ve polis 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 1’i komiser, 11’i komiser yardımcısı olmak üzere 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirdi.
Elazığ merkezli Ankara, Antalya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Samsun, Hatay, Yalova, Çanakkale, Aydın, Kütahya ve Malatya’nın da aralarında bulunduğu 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aktif olarak çalışan 1’i komiser, 1’i aktif diğerleri KHK ile ihraç olmuş 11’i komiser yardımcısı ve 2’si aktif olarak çalışan diğerleri KHK ile ihraç polis memurları olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Resmi Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Aleyhine Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespiti ile örgüte üye oldukları belirlenen 17 emniyet personelinin İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlandı. Şüpheliler ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Elazığ’da FETÖ operasyonu: Komiser ve polis 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da FETÖ operasyonu: Komiser ve polis 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

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