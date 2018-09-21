Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "örgüt üyeliği" veya "yöneticiliği" kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ancak firari durumdaki zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri tarafından FETÖ mensuplarınca "gaybubet" olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada, 10 bin lira, 2 bin 850 dolar, 2 bin 700 avro ile ziynet eşyaları, 19 cep telefonu, 2'si tablet 4 bilgisayar, 6 hafıza kartı ve sahte kimlik kartları ele geçirildi.
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