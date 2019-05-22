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Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 00:21 | Son Güncelleme

Operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılanlara para ve gıda yardımı yaptıkları, halen sohbet düzenledikleri, il dışından tutukluları ziyarete gelen tutuklu yakınlarını evlerinde misafir ettikleri ve örgütten kopuşları engellemeye çalıştıkları tespit edilen 17 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, biri sohbet evi olmak üzere belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda, aralarında il kadın sorumlusu ile il üst düzey sorumlusunun da bulunduğu 17 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar para, örgütsel doküman ve birçok dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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Elazığ FETÖ

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