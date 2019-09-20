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Elazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

Elazığ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında askeri okullara hazırlık süreçlerinin ve okullardayken de takiplerinin örgüt tarafından yapıldığı belirlenen, KHK ile ihraç olmuş, bir kısmının da ankesörlü telefonlardan ardışık arama yapmak suretiyle görüştüğü tespit edilen 6 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli İstanbul ve Malatya’da bugün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 3’ü eski askeri okul öğrencisi, 3’ü de askeri okul öğrencilerinden sorumlu olan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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