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Elazığ’da firar eden hayvanlar, 7 kilometre uzakta drone ile bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 14:09 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir köydeki ağıldan kaçan 43 adet küçük baş hayvan,jandarma ekiplerinin bölgede drone desteğiyle 8 saat süren arama çalışmasıyla bulunup, sahibine teslim edildi.Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Sarıgül köyünde ikamet eden Mustafa Avcı’ya 43 adet küçükbaş hayvanı gece saatlerinden ağıldan kayboldu.

Elazığ’da bir köydeki ağıldan kaçan 43 adet küçük baş hayvan,jandarma ekiplerinin bölgede drone desteğiyle 8 saat süren arama çalışmasıyla bulunup, sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Sarıgül köyünde ikamet eden Mustafa Avcı’ya 43 adet küçükbaş hayvanı gece saatlerinden ağıldan kayboldu. Mal sahibi bunun üzerine durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, hem hayvan hırsızlığı üzerine hemde ağıldan kendi başlarına çıkıp gitmelerine yönelik çalışma yaptı. Hırsızlığa yönelik bir emare olmaması nedeniyle hayvanların bölgede olabileceğini düşünen ekipler arama çalışmalarına ağırlık verdi. Çok sayıda jandarma ekibi drone desteği ile yaptığı 8 saat süren arama çalışmasında hayvanlar 7 kilometre uzakta bulundu. Bulunan hayvanları toparlayan jandarma ekipleri, sahibine teslim etti.
Hayvanlarının bulunmasından mutluluk duyduğunu belirten Mustafa Avcı,"Allah Jandarmamızdan razı olsun, bulunmasaydı tüm ekmeğim emeğim gidecekti ancak jandarma ekipleri sabaha kadar her yerde aradılar ve hayvanlarımı bularak bana teslim ettiler”dedi.

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