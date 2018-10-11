Elazığ'da gasp şüphelisi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 6 Ekim'de tehdit ve darbederek iki kişinin cep telefonlarını alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, kimliğini belirledikleri K.C'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
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