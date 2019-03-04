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Elazığ’da gazdan zehirlenen anne kız hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 00:57 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir evin banyosundaki şofbenden sızan gazdan zehirlenen anne ve 6 yaşındaki kızı hastaneye kaldırıldı.Olay, Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan bir apartmandaki dairede meydana geldi.

Elazığ’da gazdan zehirlenen anne kız hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da bir evin banyosundaki şofbenden sızan gazdan zehirlenen anne ve 6 yaşındaki kızı hastaneye kaldırıldı.
Olay, Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan bir apartmandaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki kızı Ecrin’i banyo yaptıran anne Ebru Y. şofbenden çıkan gaz nedeniyle zehirlendi. Kızıyla birlikte zehirlendiklerini fark eden anne kötüleşmeden yardım istedi. Durumun 112 Acil Yardım Komuta merkezine bildirmesiyle olayı yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler zehirlenen anne ve kızına olay yerinde ilk müdaheleyi yaparak ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk etti.
Anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı.

Elazığ’da gazdan zehirlenen anne kız hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da gazdan zehirlenen anne kız hastaneye kaldırıldı

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