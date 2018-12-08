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Elazığ'da Genel Cerrah, bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 23:05 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Doç.

Elazığ'da Genel Cerrah, bıçaklanarak öldürüldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, öğrenci evinde henüz bilinmeyen nedenle bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili, bir kadın doktor ve üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Olay, merkez Nailbey Mahallesi, Tuncay Sokak'ta öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, bilinmeyen bir konuyu konuşmak üzere öğrenci evine çağrıldı. Evde çıkan tartışmada Doç. Dr. Girgin bıçaklandı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Girgin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cinayet sonrası şüpheliler üniversite öğrencisi F.A. (23) ile pratisyen doktor Ç.G.B., polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde savcının yaptığı inceleme sonrası Girgin’in cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Elazığ'da Genel Cerrah, bıçaklanarak öldürüldüElazığ'da Genel Cerrah, bıçaklanarak öldürüldüElazığ'da Genel Cerrah, bıçaklanarak öldürüldüElazığ'da Genel Cerrah, bıçaklanarak öldürüldü

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