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Elazığ'da Genel Cerrah, bıçaklanarak öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 00:22 | Son Güncelleme

REKTÖR AÇIKLAMA YAPTI Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.

Elazığ'da Genel Cerrah, bıçaklanarak öldürüldü (2)

REKTÖR AÇIKLAMA YAPTI
Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, Öğretim Üyesi Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'in öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Rektör Demirbağ, açıklamasında şöyle dedi:
"Akşam saatlerinde Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin’e yapılan menfur saldırı neticesinde hayatını kaybetmesi haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsım ve üniversitem adına, merhum Doç. Dr. Mustafa Girgin’e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm Fırat Üniversitesi ailesinin ve sağlık camiasının başı sağ olsun."

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