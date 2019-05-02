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Elazığ’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 14:37 | Son Güncelleme

Elazığ Havalimanında, düzenlenen ve gerçeği aratmayan tatbikatta ambulans helikopterin yanı sıra kentteki tüm birimler görev aldı.Elazığ Havalimanında uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Elazığ Havalimanında, düzenlenen ve gerçeği aratmayan tatbikatta ambulans helikopterin yanı sıra kentteki tüm birimler görev aldı.
Elazığ Havalimanında uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği havalimanına inmeye çalışan uçağın dikmesini kırarak sürüklenmesi sonucu yangın çıktı. Bunun üzerine ilk önce, havalimanında hazır bulunan ekipler devreye girdi. Ardından ihbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, 112, itfaiye ve ambulans helikopter sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan ekipler yaralılara müdahalede bulundu. Olay yeri ve çevresinde bulunan yaralılar, tek tek kontrollü bir şekilde bölgeden alınarak güvenli bir alana taşındı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan bir kişi ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tatbikatın amacının herhangi bir uçak kazasında ekiplerin vereceği desteği test etmek olduğunu belirten Havalimanı Müdürü Zeynel Abidin Görür, “Bugün havalimanımızda arama kurtarma tatbikatını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tatbikatımızda bir uçak kazasını canlandırdık. Uçak kazasında ön dikmesini kırmış sürüklenerek pist kenarına sürüklenen uçakta yangın meydana geldi. Arama kurtarma ekiplerimiz 3 dakika içerisinde olay yerine intikal etti 4 dakika içerisinde yangının yüzde 90’ı söndürüldü. Daha sonra AFAD, UMKE, 112, itfaiye ve ambulans helikopter olay yerine intikal etti" diye konuştu.
Senaryo gereği 20 yaralının bulunduğunu ve 5 de hayatını kaybedenin olduğunu aktaran Güngör, ağır yaralıların bazılarını Sağlık İl Müdürlüğünün ambulanslarıyla hastanelere bir tanesi de sağlık bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya yanık merkezine kaldırıldığını aktardı.

Elazığ’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

Elazığ’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

Elazığ’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

Elazığ’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

Elazığ’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

Elazığ’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

Elazığ’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

Elazığ’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

Elazığ’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

Elazığ’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

Elazığ’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

Elazığ’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

Elazığ’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı
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