Elazığ'da gerginlik

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, bir esnafın Suriyeliler tarafından darbedildiği iddiaları üzerine, mahalleli caddeyi trafiğe kapattı.
İddiaya göre, Sanayi Caddesi'nde tuhafiye dükkanı işleten Ekrem Yıldırım, kavga eden Suriyelileri ayırmak istedi.
Bunun üzerine Yıldırım ile Suriyeliler arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Yıldırım, Suriyeliler tarafından darbedildi. Olayı gören mahalleli Suriyelilere müdahale etti.
Kaçan Suriyeliler, bir iş yerine sığındı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Gittikçe kalabalıklaşan mahalleli caddeyi trafiğe kapatarak, taşkınlık yaptıkları öne sürülen Suriyelilerin kentten ayrılmasını istedi.
Olay yerine gelen Vali Vekili Mustafa Gül ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.
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