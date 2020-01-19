Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezi kış festivali ilgi gördü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Sivrice ilçesinde, Hazarbaba Kayak Merkezi'nde bu yıl ilk defa düzenlenen "Hazarbaba Kış Festivali"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Elazığ Valiliği ve Sivrice Kaymakamlığının organizasyonuyla düzenlenen festivalde vatandaşlar kayak, snowboard, kızak, kar rafting, kar motosikleti, yamaç paraşütü gibi aktivitelerle karın tadını çıkardı. Doğu Anadolu'da kış turizminin önemli lokasyonları arasında yer alan, 1300 metrelik dikey, 6 kilometrelik yatay pist alanına sahip merkezde düzenlenen festivale çevre illerden çok sayıda kayak sever katıldı. Festivalde, kimi katılımcılar karda müzikle halay çekip dans ederken kimileri de yürüyüş yaparak güzel vakit geçirdi. - "Mükemmel bir kayak merkezi" Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Hazarbaba Kayak Merkezi'nin eşsiz doğası ve göl manzarasıyla kayak severler ve doğa tutkunları için bulunmaz bir nimet olduğunu belirtti. Kayak merkezinin işletmesini 3 ay önce devraldıklarını ve birtakım yenilikler yaptıklarını ifade eden Kaldırım, şunları söyledi:

"Dünyada iki göl manzarası olan, bu kadar muhteşem doğa güzelliğinde başka bir kayak merkezi yok. Bu açıdan hem manzarasıyla hem bulunduğu konum itibarıyla gerçekten mükemmel bir kayak merkezi. Buraya gelen kar tutkunları keyif alarak, eğlenerek geri dönüyorlar, memnun kalıyorlar. Bu sene kayak merkezini devraldık, kendimiz işleterek yeni yatırımlar yapmaya başladık. Tabii ki eksiklik var ama üç aylık süre içerisinde bütün malzemeler yenilenmiş oldu, ek kafeterya hizmetleri verilmeye başlandı. Yeni etkinlik alanları oluşturduk. Sadece kayakçılara hitap edecek şekilde değil, gelen diğer misafirlere, çocuğundan yaşlısına kadar herkese hitap edebilecek bir altyapı oluşturma gayreti içerisinde olduk." Vali Kaldırım, buranın uluslararası bir merkeze dönüştürülmesi için çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. - "Böyle bir yerin varlığından dolayı çok mutluyuz" Festivale katılan Orkay Okyay, Hazarbaba'yı karıyla doğasıyla ve manzarasıyla çok beğendiğini, kayak yapmak için burayı tercih ettiğini dile getirdi.