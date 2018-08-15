Elazığ'da güvenlik güçlerinden huzur uygulaması

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen huzur uygulamasında biri terör örgütü PKK üyesi 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetimlerini artırdı.
Bu kapsamda kent genelinde 433 personelle 37 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda, 5 bin 683 kişi ile 2 bin 114 araç ve 117 iş yeri kontrol edildi.
Kontrollerde çeşitli suçlardan 62 kişi hakkında adli işlem yapılırken, biri PKK terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı, bir iş yeri tutanakla kapatıldı, 7 araç trafikten men edildi, 11 araç sahibine 3 bin lira ceza uygulandı.
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