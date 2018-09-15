Elazığ'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Furkan Geçim yönetimindeki 44 LV 662 plakalı hafif ticari araç, Kuvayımilliye caddesinde yoldan çıkarak, boş arsaya devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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