HABER

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 23:59 | Son Güncelleme

Erkan BAY/ELAZIĞ'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. F.Ç. yönetimindeki 35 KLB 83 plakalı hafif ticari araç, H.İ.T. yönetimindeki 44 BJ 368 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 4 kişiye ayakta müdahale etti. Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıElazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

PARTNERYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadıYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadı
ABD'li turist, JAK timi tarafından helikopterle kurtarıldıABD'li turist, JAK timi tarafından helikopterle kurtarıldı
Belçika’dan gelen aile Tarsus’ta kaza yaptı: 5 yaralıBelçika’dan gelen aile Tarsus’ta kaza yaptı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.