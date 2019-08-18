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Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 23:18 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde Elazığ kent merkezinde meydana geldi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ kent merkezinde meydana geldi. Bahattin Dikme yönetimindeki (28) 44 AAG 068 plakalı hafif ticari araç, çevre yolunda kontrolden çıkarak, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AAB 880 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada her iki araçtaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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