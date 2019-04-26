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Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 10:24 | Son Güncelleme

Elazığ’da unutulmaya yüz tutmuş halı dokuma sanatı, 20 kadının katılımıyla ilmik ilmik canlanıyor.

Elazığ’da unutulmaya yüz tutmuş halı dokuma sanatı, 20 kadının katılımıyla ilmik ilmik canlanıyor. Kadınlar hem sanatı öğreniyor, hemde ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.
Elazığ’da yoğun talep üzerine El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünce halı dokuma kursu açıldı. Kursla unutulmaya yüz tutan halı dokuma sanatı, kadınların elinden yeniden ilmik ilmik canlanmaya başladı. 1 ay önce açılan ve 6 ay sürecek olan kursta 20 kadın hem dokumacılığı öğreniyor hem de para kazanarak ev ekonomilerine destek oluyor. Günlük 8 saat eğitim alan kadınlar, kurs bitiminde alacakları belge ile ileri de kendi işlerini yapmayı hedefliyor.
Unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarından bir tanesi olan halı dokumacılığı kursunu başlattıklarını belirten El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Haydar Aktar, "Amacımız burada üretilen halıları piyasaya sunmak. Bunlarla elde edilecek gelirleri kurumumuza ve kursiyerlerimize bir kazanç haline getirmek. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile beraber ortaklaşa bir protokol kapsamında 34 proje imzaladık. Bunların içerisinde halıcılıkla ilgili 2 projemiz vardı. Bu kapsamda kursiyerlerimize günlük olarak 40 TL ücret ödemekteyiz. Bu harçlık onların geliş gidişini karşılamış oluyor. Ayrıca ailelerine bir katkı sağlamış oluyoruz. Malzemeleri biz sağlıyoruz. Kursiyerimizin cebinden herhangi bir şey çıkmıyor. Kadınlar burada bir sanat dalını icra ettikleri gibi sanatı da öğrenmiş oluyorlar. Her bir sanatın bir getirisi vardır. İsterlerse ileride kendi iş yerlerini de açabilirler. Türkiye’de el dokuma halıcılığı ile ilgili ciddi bir piyasa var” dedi.
Halı dokumayı çok merak ettiğini dile getiren 3 çocuk annesi Evrim Doğan, "Ayrıca boş zamanımı da değerlendirmek istedim. Dokumayı öğrendikten sonra alacağım sertifikayı ileri ki zamanlarda değerlendirmeyi düşünüyorum. İlk başta hiç bilmeden sıfır bir şekilde geldim. 1 aydır eğitim alıyoruz. Halı dokuma unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek. Günlük paramızı alıyoruz. 6 ay eğitim sürecimiz var" diye konuştu.
Halı dokumanın büyük bir emek istediğini dile getiren 23 yaşındaki Kübra Doğan ise "Sıkıntı ve stresten uzak duruyoruz. Halı dokumaya odaklanıyoruz. Verilen ücretlerle harçlığımız çıkıyor. Yol paramız ve yemeğimiz onunla karşılanıyor. Evimize de küçük bir katkı da bulunuyoruz. Burada ilerlemeyi düşünüyorum. Aldığımız sertifikaları değerlendireceğiz. Belki kendi iş yerimizi açacağız ya da kendi öğrencilerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor

Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik ilmik canlanıyor
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