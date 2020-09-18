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Elazığ’da hırsızlık operasyonları: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

Elazığ polisinin hırsızlık olayları ile ilgili yaptığı iki farklı çalışmada 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.

Elazığ polisinin hırsızlık olayları ile ilgili yaptığı iki farklı çalışmada 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Polisin yaptığı iki farklı çalışmanın ilkinde kombi hırsızlığı yapan şüphelilerin B.K., Ç.K., M.U., D.G. ve S.U. tespit edildi. Bunun üzerine tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4 adet çalıntı kombi ele geçirildi.
İkinci olayda ise polis,bir işyerinden piyasa değeri 48 bin TL olan çay, kahve ve çikolata makineleri gibi kafeterya malzemelerinin çalınmasını araştırdı. Yapılan çalışmada polis şüpheli C.Ü.’yü tespit edip yakaladı. Yakalanan şahsın çaldığı malzemeler ise ele geçirildi.
Her iki olayda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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