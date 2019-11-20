HABER

Elazığ’da iki otomobil çapıştı: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 15:07 | Son Güncelleme

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Akıncı Sokak’ta meydana geldi.

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Akıncı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 FU 800 ve 23 DK 676 plakalı otomobiller dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Çarpışma sonrası araçlardan biri bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulansla UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis kaza yerinde inceleme yaptı.

PARTNER Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti! Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti!
Akçakale Gümrük Kapısı yeniden açılıyorAkçakale Gümrük Kapısı yeniden açılıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Çanakkale’deGençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Çanakkale’de
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Kedileri vahşice öldürüldü, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Kedileri vahşice öldürüldü, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Yılbaşında Kınalıada'da 'tecavüz' iddiası! Mahkeme kararını verdi

Yılbaşında Kınalıada'da 'tecavüz' iddiası! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia: 24 saat içinde yakalanacak

Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia!

Küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı... "Eşim beni fuhuşa zorluyordu"

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Atış poligonunda kalbine ateş ederek intihar etti

İstanbul'da poligonda korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.