HABER

Elazığ’da ilk hacı kafilesi yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Elazığ Havalimanı’ndan Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde kutsal topraklara gidecek olan 184 kişilik ilk hacı kafilesi yola çıktı.Elazığ’dan bu yıl çekilen kuralarla kutsal topraklara gitmeye hak kazananlardan 184 hacı adayı aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı.

Elazığ’da ilk hacı kafilesi yola çıktı

Elazığ Havalimanı’ndan Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde kutsal topraklara gidecek olan 184 kişilik ilk hacı kafilesi yola çıktı.
Elazığ’dan bu yıl çekilen kuralarla kutsal topraklara gitmeye hak kazananlardan 184 hacı adayı aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Yıllardır hacca gitmek isteyip kura bekleyenlerin de olduğu kafile, dualarla uğurlandı. Hacı adaylarının ilk kafilesini uğurlamada duygu dolu anlar yaşandı.
Nasip olursa hacca gideceğini ifade eden Ahmet Erdem, “Mevlam gitmek isteyenlere de nasip etsin. 12 senedir bekliyoruz. Mevlam bu sene nasip etti. O mübarek insanlar neler çekmiş neler yaşamış biz de burada saray gibi yerlerde yaşıyoruz. Hiçbir şey beğenmiyoruz. Allah gitmek isteyenlere de nasip etsin” dedi.
2014’te umre yaptığını dile getiren Hanifi Eroğlu, “Haccımız çıktı şimdi de gidiyoruz. Benim 11’inci kuram oldu. Hanım ve yeğenimle gidiyoruz. Allah herkese nasip etsin. Bize nasip etti fakat önce vatana, millete, bayrağımıza ve ezanımızı susturmasın, bayrağımız inmesin” diye konuştu.
Elazığ’dan bu yıl toplam 908 hacı adayının kutsal topraklara gideceği bildirildi.
Öte yandan, ikinci kafilenin 13, üçüncü kafilenin ise 14 Temmuz’da yola çıkacağı, Bingöl kafilesinin de Elazığ’dan 17 Temmuz’da hareket edeceği aktarıldı.

Elazığ’da ilk hacı kafilesi yola çıktı

Elazığ’da ilk hacı kafilesi yola çıktı

Elazığ’da ilk hacı kafilesi yola çıktı

Elazığ’da ilk hacı kafilesi yola çıktı

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Taş Yolu adrenalin tutkunlarını bekliyorTaş Yolu adrenalin tutkunlarını bekliyor
Son kez uçtular! Böyle görüntülendilerSon kez uçtular! Böyle görüntülendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sürenin sonuna gelindi! İran'dan son hamle!

Sürenin sonuna gelindi! İran'dan son hamle!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapadokya'da festival balonları son kez uçtu

Son kez uçtular! Böyle görüntülendiler

Sakarya'da gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!

Sakarya'da feci kaza: Yaralılar var!

Yakınları evine geldiğinde korkunç gerçekle yüzleşti!

Yakınları evine geldiğinde korkunç gerçekle yüzleşti!

İzmir'de geri dönüşüm alanında yangın

İzmir'de geri dönüşüm alanında yangın

Ünlü tatil merkezinde dehşet! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

Ünlü tatil merkezinde dehşet! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

Yardım için durmuştu! Babasının cesediyle karşılaştı!

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.