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  4. Elazığ'da incelemelerde bulunan İTÜ Heyetinden basın toplantısı (1)

Elazığ'da incelemelerde bulunan İTÜ Heyetinden basın toplantısı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

 İTÜ öğretim üyeleri, Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depreme ilişkin Elazığ ve Malatya'da yaptıkları saha çalışmalarını, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binasında düzenledikleri bir basın toplantısı ile değerlendirdi.

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA) İTÜ öğretim üyeleri, Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depreme ilişkin Elazığ ve Malatya'da yaptıkları saha çalışmalarını, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binasında düzenledikleri bir basın toplantısı ile değerlendirdi.
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, bir sonraki sabah acil olarak deprem bölgesine giderek alan araştırmasına başlayan İTÜ Öğretim üyeleri, çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Alan araştırmasına İTÜ'nün yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi'nden öğretim üyeleri de destek verdi. İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Filiz Piroğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı toplantıya İTÜ İnşaat Fakültesinden Doç. Dr. Beyza Taşkın, İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Serdar Akyüz ve Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Zabcı katıldı. Basın toplantısında Doğu Anadolu Fayı üzerinde yapılan çalışmalar ve bina güvenliği ile ilgili değerlendirmeler konuşuldu.

"BU KARMAŞIK YAPI DAHA İYİ ÇALIŞILMALI"
Prof. Dr. Naci Görür'ün bu depremin yaşanacağını çalışmaları sonucu dile getirdiğini söylediğini belirten ve alan araştırmasına katılan Prof. Dr. Cengiz Zabcı, "Açıkçası bizim aslında bu depremle değil daha öncesinde ilgimizi yoğunlaştırmaya başladığımız bir fay attı. Bizim üniversitenin mevcut şu anda yürüyen bir projesi var. Hazar Gölü'nü kapsıyor. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi üniversitemiz mensuplarından Prof. Dr. Ziyadin Çakır'ın uydu Jeodezisini kullanarak, Palu ve Sivrice'nin güneyi arasında tespit ettiğimiz depremsiz kayma hareketi. O yüzden bu fay ve komşu parçalarının risk taşıdığını ve bu karmaşık yapının daha iyi çalışılması gerektiğini düşündük. Bu çalışmalara devam edeceğiz. Deprem oldu gittik, birkaç gün içinde bir şey gördük diye bir sonuca bağlamıyoruz ancak bu çok disiplinli, ayrıntılı çalışmaları sonlandırdıktan sonra çok daha somut veriler ile karşınıza çıkabileceğiz." dedi.

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