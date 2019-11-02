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Elazığ'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 16:23 | Son Güncelleme

Elazığ'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 5 inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince il genelinde tamamlanma aşamasında olan inşaatlardan malzeme çalanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, M.S. ve M.E'yi inşaattan montaj malzemeleri çalarken suçüstü yakaladı.

Zanlıların daha önce de 4 inşaattan hırsızlık yaptıkları belirlendi, değeri 100 bin lira olan çalıntı malzemeler ele geçirildi.

M.S'nin kesinleşmiş 14 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Elazığ Hırsızlık Zanlıları

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