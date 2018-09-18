Elazığ'da inşaatta çökme: 2 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir inşaatta meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi üzerindeki bir inşaatın üçüncü katında beton dökme çalışması yapıldığı sırada kalıplarda çökme meydana geldi.
Bir alt kata düşerek yaralanan 2 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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