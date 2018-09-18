Elazığ'da inşaattaki göçükte 2 işçi yaralandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, merkez Ataşehir Mahallesi'nde bir inşaatta meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

Merkez Ataşehir Mahallesi Ergenekon Sokak'ta bulunan bir inşaatın üçüncü kattaki kolonlarda, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Adları öğrenilemeyen 2 işçi, çöken kolonların altında kaldı. İşçilerin yardımına arkadaşları koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine 112 Acil ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kolonların altından çıkarılan yaralı işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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