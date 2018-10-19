Elazığ'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Üniversite Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'ndaki bir inşaatta çalışan Reşit S. (45), henüz belirlenemeyen nedenle 11. kattan düştü.
Ağır yaralanan Reşit S, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı
Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var
AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar
Uzmanlar uyardı: ABD yeni yaptırımların eşiğinde
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti
3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum