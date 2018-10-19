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Elazığ'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:42 | Son Güncelleme

Elazığ'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Üniversite Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'ndaki bir inşaatta çalışan Reşit S. (45), henüz belirlenemeyen nedenle 11. kattan düştü.

Ağır yaralanan Reşit S, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Elazığ inşaattan düşme

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