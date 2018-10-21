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Elazığ'da iş makinesi devrildi, operatör öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 16:04 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, çevre yolunda bulunan taş ocağında devrilen iş makinesinin altında kalan Irak uyruklu operatör yaşamını yitirdi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, çevre yolunda bulunan taş ocağında devrilen iş makinesinin altında kalan Irak uyruklu operatör yaşamını yitirdi. Merkez Güney çevre yolu yakınlarında bulunan bir taş ocağında Irak uyruklu Rashit Khalaf'ın (35)kullandığı iş makinesi bilinmeyen nedenle devrildi. İş makinesinin içinde sıkışan operatörü kurtarmak için diğer işçiler sağlık, Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri operatör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Rashit Khalaf'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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