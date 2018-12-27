HABER

Elazığ'da işçi servisi devrildi: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 17:19 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan işçi servis midibüsü devrildi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan işçi servis midibüsü devrildi. Kazada, midibüsün sürücüsü ile 15 işçi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Bir firmaya işçi taşıyan Mehmet Kambay yönetimindeki 06 FY 1830 plakalı servis midibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, yan yatan midibüsün şoförü Kambay ile 15 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kullanılamaz hale gelen midibüs ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Yalova'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklamaYalova'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Güvenlik görevlileri, unutulan para ve çek dolu çantayı sahibine teslim ettiGüvenlik görevlileri, unutulan para ve çek dolu çantayı sahibine teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango bileti satıcısı bir anda neye uğradığını şaşırdı! Biletleri elinden zor aldılar

Parayı beklerken kabusu yaşadı! Önce kazı kazanları kazıdı...

Hatay'da donmak üzereyken bu halde bulundular!

Yer: Hatay! Bu halde bulundular...

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Antalya'da kan donduran olay... Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi!

Önce kendini kesti, sonra dua etmeye başladı! Dehşet...

Hastane odasındaki anne şiddeti kamerada! Dakikalarca...

Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.