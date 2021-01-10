HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ’da işçilerin kaldığı 8 konteyner yanarak küle döndü

Elazığ’da işçilerin kaldığı 8 konteyner yanarak küle döndü

10.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir inşaatın şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Elazığ’da bir inşaatın şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 10 personel ve 3 araç ile müdahale ettiği yangında, 8 konteyner küle döndü.
Yangın, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Nurullah Cami altında bulunan bir inşaatın şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler şantiyede çalışırken bir konteynerde elektrik sobasından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle 7’si işçilerin kaldığı, biri de elektrik malzemesi dolu olan 8 konteyner alevlere teslim oldu. Yangını fark eden işçiler, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine, 3 araç ve 10 ekip ile giden itfaiye, yangına müdahale etti. 4 koldan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 8 konteyner kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Polisin de tedbir aldığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER12 yıl sonra buluştular12 yıl sonra buluştular
Melek İpek için sosyal medya ayağa kalktıMelek İpek için sosyal medya ayağa kalktı
Denizbank müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattıDenizbank müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

Bu belirti varsa dikkat! İki koronavirüs hastasında görüldü

Bu belirti varsa dikkat! İki koronavirüs hastasında görüldü

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Koronavirüs sonra talep patladı! Litresi 10 bin lira

Koronavirüs sonra talep patladı! Litresi 10 bin lira

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Diğer Haberler

Cinayet zanlısı eski polis, havalimanında sahte pasaportla yakalandı

Cinayet zanlısı eski polis havalimanında böyle yakalandı

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Yarınki tüm seferler iptal edildi

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında kritik gün yarın

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında kritik gün yarın

Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun gözaltına alındı

Görüntüler olay olmuştu! Ümitcan Uygun gözaltına alındı

İşkence yapan eşini öldüren Melek İpek için sosyal medya ayağa kalktı: Serbest bırakın

Melek İpek için sosyal medya ayağa kalktı

Üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin ölümüyle ilgili kan donduran iddia

Aleyna Yurtkölesi'nin ölümüyle ilgili kan donduran iddia

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.