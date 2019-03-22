Elazığ'da jandarma karakoluna taciz ateşi: 1 asker yaralı

Erkan BAY/ARICAK (Elazığ),(DHA) - ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Jandarma Karakol Komutanlığı'na PKK’lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 1 asker yaralandı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında güvenlik güçleri terörle mücadele kapsamında operasyon başlattı. Operasyon bölgesinden kaçtıkları belirtilen teröristler, Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi beldesi Jandarma Karakol Komutanlığı'na taciz ateşinde bulundu. Taciz ateşi sonucu 1 asker yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınıp Diyarbakır'a götürülerek tedavi altına alındı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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