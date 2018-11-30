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Elazığ'da jandarma, öğrenci servislerini denetledi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında, öğrenci servislerini denetledi.

Elazığ'da jandarma, öğrenci servislerini denetledi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında, öğrenci servislerini denetledi.
Çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, Elazığ-Pertek karayolu güzergahında, okul servis araçlarını denetledi. Uygulamada, Salkaya köyü Ertuğrul Gazi İlkokulu'na taşımalı sistem kapsamında öğrenci götüren servisleri de denetleyen ekipler, aileleri, çocuklarının hangi şartlarda, nasıl okula gidip geldikleri konusunda bilgilendirdi. Jandarma ekipleri, ayrıca çocuklara denetim sırasında çeşitli hediyeler verdi.

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Elazığ'da jandarma, öğrenci servislerini denetlediElazığ'da jandarma, öğrenci servislerini denetledi

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