Elazığ'da kaçak avcılara para cezası

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, tuzakla kaçak avcılık yapan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolunun Kömürhan Köprüsü mevkisinde yürütülen av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında, tuzakla kaçak avcılık yapan 3 kişiyi yakaladı.

Yapılan aramalarda, 3 keklik, 3 kafes ve 2 tuzak ele geçirildi.

Avcılara idari para cezası kesilirken, ele geçirilen 3 keklik, doğaya bırakıldı.

