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Elazığ'da kaçak avlanan 6 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da, kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 6 kişiye, para cezası kesilerek, kullandıkları silaha el konuldu.

Elazığ'da kaçak avlanan 6 kişi yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 6 kişiye, para cezası kesilerek, kullandıkları silaha el konuldu.
Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kaçak avcılık yapanların tespit etmelerine yönelik yaptığı çalışmalarda, 6 kişiyi yakalandı. Suçüstü yakalanan şüphelilerle birlikte 1 av tüfeği, bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve 9 usulsüz şekilde avlanan bıldırcın ele geçirildi. Şüphelilere para cezası kesilerek, kullandıkları silaha el konuldu.

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