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Elazığ'da kaçak avlananlara ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

Otomobilde kanatları kesik 10 keklik bulunmasına ilişkin 5 kişiye 22 bin 990 lira ceza uygulandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilde kafes içinde kanatları kesik 10 keklik bulundu, 5 kişiye 22 bin 990 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yazıbaşı köyü mevkisinde şüphe üzerine 23 K 1028 plakalı otomobil durduruldu.

Yapılan aramada kafes içinde kanatları kesilmiş halde mühre olarak kullanılan 10 keklik ile 4 tuzak ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kaçak olarak keklik avladıkları gerekçesiyle 5 kişiye 22 bin 990 lira ceza verildi.

Keklikler tedavi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaçak av keklik

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