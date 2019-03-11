Elazığ'da kaçak avlananlara ceza

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilde kafes içinde kanatları kesik 10 keklik bulundu, 5 kişiye 22 bin 990 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yazıbaşı köyü mevkisinde şüphe üzerine 23 K 1028 plakalı otomobil durduruldu.

Yapılan aramada kafes içinde kanatları kesilmiş halde mühre olarak kullanılan 10 keklik ile 4 tuzak ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kaçak olarak keklik avladıkları gerekçesiyle 5 kişiye 22 bin 990 lira ceza verildi.

Keklikler tedavi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine gönderildi.

