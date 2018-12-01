Elazığ'da kaçak cep telefonu operasyonu

Erkan BAY/ ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da polis tarafından arama yapılan iş yerinde gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Rızaiye Mahallesi'nde cep telefonu satışı yapan bir işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada, iş yerinde, yurda yasadışı yollarla getirildiği belirlenen 17 cep telefonu ele geçirildi. Kaçak cep telefonlarına ele konulurken, ismi açıklanmayan iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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