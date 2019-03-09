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Elazığ’da kaçak içki deposuna operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 18:18 | Son Güncelleme

Elazığ polisinin bir araç ve depoya düzenlendiği baskında sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, sahte bandroller ve 664 adet gümrük kaçağı içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alkol satışı yapan bazı bayilerin gümrük kaçağı ve sahte bandrollü kaçak içki sattığını tespit etti.

Elazığ polisinin bir araç ve depoya düzenlendiği baskında sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, sahte bandroller ve 664 adet gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alkol satışı yapan bazı bayilerin gümrük kaçağı ve sahte bandrollü kaçak içki sattığını tespit etti. Bunun üzerine polis, tespit edilen bir araca operasyonda düzenlendi. Araçta yapılan aramada 11 adet boş alkol şişesi, 3 litre etil alkol, 1 adet 5 litrelik su şişesi içerisinde kaçak viski, 1 adet 35 CL viski, 2 adet şurup şişesi içerisinde alkol yapımında kullanılan madde olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi. Araç sürücüsünün gözaltına alınmasının ardından şahsın kaçak üretim yaptığı depo da belirlendi. Depoya baskın yapan polis, 664 adet gümrük kaçağı ve sahte bandrol olduğu değerlendirilen içki, gümrük kaçağı 10 litrelik bidon içerisinde 9 litre viski, 1 litre etil alkol, 29 adet yabancı menşeili sahte bandrol ve 17 adet TAPDK ibareli sahte bandrolü buldu.
Depo mühürlenirken, gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

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