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Elazığ’da kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

10.02.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak kazı operasyonunda 37 adet sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak kazı ile ilgili çalışma yaptı.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak kazı operasyonunda 37 adet sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak kazı ile ilgili çalışma yaptı. 4 şüpheliyi belirleyen jandarma ekipleri, Kovancılar ilçesinde kaçak kazı yapan A.H., S.A., Ş.H. ve A.E. isimli şüphelileri bulundukları araçta yakaladı. Araçta yapılan aramada 5 adet metal arama dedektörü, çeşitli kazı malzemeleri ve 37 adet tarihi sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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