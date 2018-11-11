Elazığ'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sedeftepe köyündeki metruk binaların bulunduğu alanda define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Operasyonda E.B, D.A, M.A, Z.A, M.Ç ve İ.K, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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