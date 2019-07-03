Elazığ'da kaçak kazı yapan 4 kişiye drone ile suçüstü

Erkan BAY/ ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sedeftepe köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan ekiplerin yaptığı takip sonrası kazı alanına drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede 7 metre derinliğinde çukur kazdıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum